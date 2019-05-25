Неделя в объективе: "Крик" Лазарева, монахи на выборах и чемпионат бород

Главные события уходящей недели в фотографиях международных информационных агентств.
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Главные события уходящей недели в фотографиях международных информационных агентств.
Последний звонок прозвучал в 155 школах Абхазии.
О том, как прошла премьера спектакля "Последний из ушедших" по мотивам одноименного романа Баграта Шинкуба в постановке Государственного Молодежного театра, смотрите в фотоленте Sputnik.
Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Хачатура Шапошникова - один из самых крупных горно-лесных заповедников Европы.
В понедельник 20 мая представители оппозиции, после того как Парламент страны проголосовал против переноса даты президентских выборов, объявили бессрочную акцию неповиновения.
Эксперты проанализировали стоимость проживания в отелях Европы и определили самые дорогие и самые дешевые направления.
НАТО приняло новую военную стратегию из-за якобы "ядерной угрозы" со стороны России, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Киев и Москва должны предоставить Международному морскому трибуналу свои отчеты по событиям в Керченском проливе в течение месяца.