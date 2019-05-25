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Неделя в объективе: "Крик" Лазарева, монахи на выборах и чемпионат бород

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© Sputnik / Evgeny Yepanchintsev
Победительница конкурса красоты "Мисс Чита-2019" Анастасия Попова в Чите.

Самые яркие кадры уходящей недели смотрите в подборке Sputnik.

Главные события уходящей недели в фотографиях международных информационных агентств.



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