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"Сорок пять": "Ерцаху" танцами отметил день своего создания

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© Sputnik / Томас Тхайцук
Ансамбль "Ерцаху" был основан в 1974 году Народным артистом Абхазии Константином Ченегелия.

Обладатель ордена "Ахьдз-Апша" III степени ансамбль народной песни и танца "Ерцаху" Очамчырского района отметил 45-летие в понедельник 27 мая.

Ансамбль "Ерцаху" был основан в 1974 году Народным артистом Абхазии Константином Ченегелия. За эти годы обладатель ордена "Ахьдз-Апша" III степени ансамбль "Ерцаху" побывал с гастролями в десятках стран мира, в том числе в Турции, Румынии, Югославии.

В день юбилея "Ерцаху" президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ о награждении руководителя ансамбля Вианора Логуа орденом "Ахьдз-Апша" III степени и о присвоении звания "Заслуженный артист Республики Абхазия" артистам ансамбля Маке Квициния, Дауру Пипия и Марине Шинелия.

Руководитель и артисты ансамбля "Ерцаху" получили награды от президента>>

Праздничный концерт "Ерцаху" прошел в стенах Государственной филармонии Абхазии в понедельник 27 мая.



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"Сорок пять": "Ерцаху" танцами отметил день своего создания
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