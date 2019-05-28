"Сорок пять": "Ерцаху" танцами отметил день своего создания

Ансамбль "Ерцаху" был основан в 1974 году Народным артистом Абхазии Константином Ченегелия. За эти годы обладатель ордена "Ахьдз-Апша" III степени ансамбль "Ерцаху" побывал с гастролями в десятках стран мира, в том числе в Турции, Румынии, Югославии.

В день юбилея "Ерцаху" президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал указ о награждении руководителя ансамбля Вианора Логуа орденом "Ахьдз-Апша" III степени и о присвоении звания "Заслуженный артист Республики Абхазия" артистам ансамбля Маке Квициния, Дауру Пипия и Марине Шинелия.

Руководитель и артисты ансамбля "Ерцаху" получили награды от президента>>

Праздничный концерт "Ерцаху" прошел в стенах Государственной филармонии Абхазии в понедельник 27 мая.