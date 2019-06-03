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Будущее наступило: загадочный Токио

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"Когда я снимал панораму этого минималистичного здания, мне казалось, что это гигантский робот-бульдог, который в любой момент может просто выйти из кадра или взлететь".

Футуристический город в ночной тишине - в фотоленте Sputnik.

Столица Японии на снимках фотографа Тома Блэчфорда.



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