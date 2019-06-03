Будущее наступило: загадочный Токио

Столица Японии на снимках фотографа Тома Блэчфорда.
Футуристический город в ночной тишине - в фотоленте Sputnik.
Столица Японии на снимках фотографа Тома Блэчфорда.
Съемки нашумевшего проекта HBO проходили в Вильнюсе, Каунасе, Киеве и на Игналинской АЭС. Где снимали "Чернобыль" — смотрите в фотоленте Sputnik.
Если вы любите наблюдать за миром с высоты птичьего полета - смотровые площадки вас будут манить всегда.
Самые яркие, значимые и содержательные кадры минувшего месяца.
Общее число покорителей Эвереста, погибших во время и после восхождения с пика в весеннем сезоне текущего года, достигло 11 человек.
По поручению президента Абхазии бюджетникам республики повысили заработную плату в рамках Соглашения между Абхазией и Россией от 2015 года.
Всеобщая диспансеризация проходит во всех районах Абхазии с 5 апреля и завершится 9 июня в Гагрском районе.
Матч чемпионата Европы ConIFA-2019 между Абхазией и Сапми (Лапландия) проходил на стадионе имени Вигена Шириняна в городе Мартакерт.