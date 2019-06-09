Неделя в объективе: футбол, балет и собаки-роботы

Главные события уходящей недели в фотографиях международных информационных агентств.
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Главные события уходящей недели в фотографиях международных информационных агентств.
Мировой океан манит неразгаданными тайнами и новыми загадками, и это дает возможность мечтать и фантазировать.
6 июня состоялась премьера спектакля "Визит старой дамы" в постановке режиссера Антона Киселюса.
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Место страшной техногенной катастрофы притягивает все больше иностранных туристов.
Сборная Южной Осетии померится силами с командой Западной Армении в финале чемпионата Европы по футболу ConIFA-2019 в Степанакерте.
Выборы в Парламент Южной Осетии проходят 9 июня, граждане Южной Осетии, проживающие в Абхазии могут проголосовать за своего кандидата на участке № 77, который располагается в Сухуме.
Список составлен на основании информации из 50 различных источников, включая статистику ООН, данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Европейского центра контроля и профилактики заболеваний, НАСА.