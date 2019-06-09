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Неделя в объективе: футбол, балет и собаки-роботы

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© Sputnik / Justin Griffiths-Williams
Участники акции протеста на Трафальгарской площади в Лондоне против официального визита президента США Дональда Трампа в Великобританию.

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Главные события уходящей недели в фотографиях международных информационных агентств.



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Неделя в объективе: футбол, балет и собаки-роботы
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