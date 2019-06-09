Неделя в объективе: футбол, балет и собаки-роботы

Сборная Южной Осетии померится силами с командой Западной Армении в финале чемпионата Европы по футболу ConIFA-2019 в Степанакерте.

Выборы в Парламент Южной Осетии проходят 9 июня, граждане Южной Осетии, проживающие в Абхазии могут проголосовать за своего кандидата на участке № 77, который располагается в Сухуме.