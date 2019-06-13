Лучшие из лучших: самые яркие фото конкурса имени Андрея Стенина

Интрига, как распределятся призовые места в номинациях конкурса мени Андрея Стенина и кто станет обладателем его главной награды, Гран-при, сохранится до сентября.

Жюри конкурса, в состав которого вошли ведущие фотографы и редакторы мировых изданий, выбрали лучшие из 6000 поданных работ. В 2019 году на площадке конкурса соревновались фотопрофессионалы из 80 стран со всех пяти континентов.

В число победителей-2019 вошли представители 17 стран. Ими стали фотографы из России, Франции, Филиппин, Германии, Индии, Италии, США, Ирана, Мексики, Турции, ЮАР, Бангладеш, Гонконга, Португалии, Испании, Белоруссии и Египта. В тройку лидеров по числу представленных работ, вышедших в финал, вместе с Россией и Ираном вошла Индия, обойдя Испанию, Египет и Мексику.