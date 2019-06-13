19:09 13 Июня 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.63
  • EUR73.01
Поиск
Фото

Лучшие из лучших: самые яркие фото конкурса имени Андрея Стенина

Получить короткую ссылку
33 0 0

Новости

Все новости
Все новости
  • Самир аль-Думи, Франция - От одного конфликта к другому, Главные новости, одиночные фотографии
  • Амит Мулик, Индия - Бойцовский поединок на красно-желтом ковре, cпорт, одиночные фотографии
  • Алексей Васильев , Россия - Якутия, любовь моя, Моя планета, серии
  • Азим Хан Ронни, Бангладеш - Самый большой лагерь беженцев в мире, моя планета, одиночные фотографии
  • Алексей Васильев, Россия - Якутия, любовь моя, моя планета, серии
  • Алексей Мальгавко, Россия - Зимний выходной, Моя планета, одиночные фотографии
  • Мушфикул Алам, Бангладеш - История мучений Портрет, Герой нашего времени, серии
  • Сантану Дей, Индия Ностальгия на грани вымирания Портрет, Герой нашего времени, серии
  • Франсис Руссо, Франция - Женщины из Аругам Бэй Портрет, Герой нашего времени, одиночные фотографии
  • Элиф Озтюрк Озгонку, Турция - Фестиваль масляной борьбы Киркпинар, Спорт, серии
  • Жофре Гильмар, Мексика - Молодежь и чарриада, Спорт, серии
  • Алексей Филиппов, Россия - Lonely Olympics, Спорт, серии
  • Аянава Сил, Индия - Решающий момент в матче по водному поло, Спорт, одиночные фотографии
  • Сергей Гапон, Беларусь - Кубок тундры, Вдохновение, одиночные фотографии
  • Габриэле Чеккони, Италия - Отверженные, Главные новости, серии
  • Базилио Сепе, Филиппины - Прибрежный дозор, Главные новости, одиночные фотографии
Sameer Al-Doumy / Stenincontest
Самир аль-Думи, Франция - "От одного конфликта к другому", Главные новости, одиночные фотографии.

Интрига, как распределятся призовые места в номинациях конкурса мени Андрея Стенина и кто станет обладателем его главной награды, Гран-при, сохранится до сентября.

Жюри конкурса, в состав которого вошли ведущие фотографы и редакторы мировых изданий, выбрали лучшие из 6000 поданных работ. В 2019 году на площадке конкурса соревновались фотопрофессионалы из 80 стран со всех пяти континентов.

В число победителей-2019 вошли представители 17 стран. Ими стали фотографы из России, Франции, Филиппин, Германии, Индии, Италии, США, Ирана, Мексики, Турции, ЮАР, Бангладеш, Гонконга, Португалии, Испании, Белоруссии и Египта. В тройку лидеров по числу представленных работ, вышедших в финал, вместе с Россией и Ираном вошла Индия, обойдя Испанию, Египет и Мексику.

По теме

Выставка фотографий финалистов конкурса имени Стенина открылась в Буэнос-Айресе
Фотоконкурс имени Андрея Стенина побил географический рекорд
Конкурс имени Андрея Стенина назвал финалистов 2019 года
Теги:
Андрей Стенин


Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Базилио Сепе, Филиппины - Прибрежный дозор, Главные новости, одиночные фотографии
Лучшие из лучших: самые яркие фото конкурса имени Андрея Стенина
Четыре мины ВОВ обнаружены и уничтожены на дне Чёрного моря в Крыму
Ржавая угроза: четыре мины времен ВОВ взорваны на дне Черного моря
Золотой запас Европейских государств на душу населения

Соцсети

Sputnikabkhazia