О том, как прошла первая после пожара месса в соборе Парижской Богоматери - смотрите в фотоленте Sputnik.

Первая месса после пожара в соборе Парижской Богоматери прошла 15-16 июня. Дата, которая была выбрана - символическая. Это был праздник освящения собора, это значит, освящения алтаря. Очень важно дать понять миру, что роль собора - показывать славу Бога. Отпраздновать причастие в этот день, даже совсем маленькой группой, это будет знаком Божьей славы милости.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. ЧП может быть связано с реставрационными работами.