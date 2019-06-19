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Мощное землетрясение в Китае: фото разрушенных городов

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© AFP 2019 / Stringer
Последствия землетрясения в китайской провинции Сычуань.

В провинции Сычуань на юго-западе Китая было зафиксировано два землетрясения.

Сначала подземные толчки магнитудой 6,0 были зафиксированы в уезде Чаннин городского округа Ибинь. Еще одно землетрясение магнитудой 5,1 произошло в уезде Гун в том же округе.

По данным властей, 13 человек погибли и 199 были ранены. В общей сложности в зоне бедствия оказались около 142 тысяч человек, более восьми тысяч жителей были эвакуированы. Стихия разрушила 73 дома, еще 19 получили различные повреждения.

Поисково-спасательные работы продолжаются, в район стихийного бедствия были направлены дополнительные силы, палатки и другие необходимые вещи.

Последствия землетрясения - в фотоленте РИА Новости.

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Теги:
землетрясение


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