Парад головных уборов: шляпки на королевских скачках Royal Ascot

В Лондоне в эти дни проходят престижные Королевские скачки Royal Ascot.

Королевские скачки Royal Ascot это не только спортивное состязание, но и светский раут. Большинство гостей ездят сюда ради демонстрации нарядов, в первую очередь шляпок.

Самые экстравагантные головные уборы — в подборке РИА Новости.