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Парад головных уборов: шляпки на королевских скачках Royal Ascot

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© AFP 2019 / Adrian Dennis
Скачки проводят каждый год в июне на ипподроме Аскота.

В Лондоне в эти дни проходят престижные Королевские скачки Royal Ascot.

Королевские скачки Royal Ascot это не только спортивное состязание, но и светский раут. Большинство гостей ездят сюда ради демонстрации нарядов, в первую очередь шляпок.

Самые экстравагантные головные уборы — в подборке РИА Новости.

Теги:
скачки


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Парад головных уборов: шляпки на королевских скачках Royal Ascot
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