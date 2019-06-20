Парад головных уборов: шляпки на королевских скачках Royal Ascot

Королевские скачки Royal Ascot это не только спортивное состязание, но и светский раут. Большинство гостей ездят сюда ради демонстрации нарядов, в первую очередь шляпок.
Самые экстравагантные головные уборы — в подборке РИА Новости.
В Лондоне в эти дни проходят престижные Королевские скачки Royal Ascot.
Королевские скачки Royal Ascot это не только спортивное состязание, но и светский раут. Большинство гостей ездят сюда ради демонстрации нарядов, в первую очередь шляпок.
Самые экстравагантные головные уборы — в подборке РИА Новости.
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