14:05 23 Июня 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD63.13
  • EUR71.35
Поиск
Фото

Неделя в объективе: день йоги, фестиваль танго и белый медведь в Норильске

Получить короткую ссылку
9 0 0

Новости

Все новости
Все новости
© REUTERS / Miguel Medina
Модель во время показа новой коллекции DSquared в рамках Недели моды в Милане.

Самые яркие кадры уходящей недели смотрите в подборке Sputnik.

Главные события уходящей недели в фотографиях международных информационных агентств.



Еще фотоленты

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Неделя в объективе: день йоги, фестиваль танго и белый медведь в Норильске
Никто не забыт: акция "Свеча памяти" прошла в Вашингтоне
Правила безопасности в купальный сезон
Ваш спасательный круг: правила безопасного поведения на воде

Соцсети

Sputnikabkhazia