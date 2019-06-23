Неделя в объективе: день йоги, фестиваль танго и белый медведь в Норильске

Главные события уходящей недели в фотографиях международных информационных агентств.
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Главные события уходящей недели в фотографиях международных информационных агентств.
На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз.
Всего несколько лет назад многие считали, что мода на автопортреты-селфи быстро пройдет, однако до сих пор взрослые и серьезные люди продолжают делать "себяшки". Смотрите в фотоленте Sputnik самые забавные селфи.
В Лондоне в эти дни проходят престижные Королевские скачки Royal Ascot.
В провинции Сычуань на юго-западе Китая было зафиксировано два землетрясения.
Советник президента США Джон Болтон ранее заявил, что предстоящая в понедельник в Иерусалиме встреча советников по национальной безопасности России, США и Израиля станет этапом в подготовке к российско-американскому саммиту в японском городе Осаке.
О том, как жители Абхазии, которые не имеют право на получение российского полиса обязательного медицинского страхования, могут отправиться на лечение за пределы республики, читайте в материале Sputnik.
Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что надеется избежать войны с Тегераном.