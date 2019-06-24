Опасность, которая рядом: что происходит с воздухом на планете

Проблема с загрязнением воздуха особенно остро стоит в бедных странах, где люди отапливают дома углем, жгут мусор и покрышки, не следят за техническим состоянием автомобилей.
Каждый год от загрязненного воздуха умирают миллионы людей: по оценкам ВОЗ, в 2016 году около 58% случаев преждевременной смерти произошли в результате ишемической болезни сердца и инсульта, 18% — от хронической обструктивной болезни легких или острых инфекций нижних дыхательных путей и 6% — из-за рака легких.
Проблема с загрязнением воздуха особенно остро стоит в бедных странах, где люди отапливают дома углем, жгут мусор и покрышки, не следят за техническим состоянием автомобилей.
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