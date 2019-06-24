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Опасность, которая рядом: что происходит с воздухом на планете

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© REUTERS / HENRY ROMERO
Смог в Мехико 16 мая 2019 года. В Мехико объявлен режим чрезвычайной экологической ситуации из-за загрязнения воздуха. Причиной загрязнения воздуха стали масштабные лесные пожары, которые полыхают на значительной части центральной Мексики. Причиной бедствия страла аномальная даже для этого региона продолжительная жара.

Каждый год от загрязненного воздуха умирают миллионы людей: по оценкам ВОЗ, в 2016 году около 58% случаев преждевременной смерти произошли в результате ишемической болезни сердца и инсульта, 18% — от хронической обструктивной болезни легких или острых инфекций нижних дыхательных путей и 6% — из-за рака легких.

Проблема с загрязнением воздуха особенно остро стоит в бедных странах, где люди отапливают дома углем, жгут мусор и покрышки, не следят за техническим состоянием автомобилей.



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