Иссохшая земля: тревожные кадры со всего мира

Вода - это жизнь, а засуха, вызванная жаркой погодой, отсутствием осадков и хозяйственной деятельностью человека, провоцирует опустынивание земель планеты, которые становятся безжизненными. Десятки тысяч людей из Африки мигрируют в Европу и Северную Африку, спасаясь от засухи, в поисках еды и работы.
Засушливые регионы занимают более 40% земной суши. В зоне риска - около двух миллиардов человек. У большинства из них затруднен доступ к питьевой воде и продуктам питания.
Ежегодные убытки в мире от засухи только в сельском хозяйстве составляют свыше 40 миллиардов долларов США.
Самые засушливые места планеты - в фотоленте Sputnik Азербайджан.