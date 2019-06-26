Иссохшая земля: тревожные кадры со всего мира

По инициативе ООН с недавних пор весь мир отмечал день борьбы с опустыниванием и засухой. Засуха – одна из наиболее серьезных угроз, с которыми сталкивается человечество.

Вода - это жизнь, а засуха, вызванная жаркой погодой, отсутствием осадков и хозяйственной деятельностью человека, провоцирует опустынивание земель планеты, которые становятся безжизненными. Десятки тысяч людей из Африки мигрируют в Европу и Северную Африку, спасаясь от засухи, в поисках еды и работы.

Засушливые регионы занимают более 40% земной суши. В зоне риска - около двух миллиардов человек. У большинства из них затруднен доступ к питьевой воде и продуктам питания.

Ежегодные убытки в мире от засухи только в сельском хозяйстве составляют свыше 40 миллиардов долларов США.

Самые засушливые места планеты - в фотоленте Sputnik Азербайджан.