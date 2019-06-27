Музыка их связала: юные звезды конкурса "Абжьы зхоу"

Музыкальный конкурс "Абжьы зхоу" прошел в Абхазской государственной филармонии с 24 по 26 июня.

Музыкальный конкурс "Абжьы зхоу" объединил 16 юных певцов со всей Абхазии от 9 до 16 лет. Программа была рассчитана на два конкурсных дня. В первый день участники исполнили песни на абхазском языке. Для многих артистов выступление на сцене филармонии стало дебютным. Артисты исполнили авторские песни и уже популярные эстрадные хиты.

Второй день был более динамичным. Организаторы предоставили участникам "свободу", в этот раз на суд жюри можно было представить иностранные и российские композиции. Большинство ребят предпочли синглы на английском языке, на сцене прозвучали хиты группы АС-DC, песни Rihanna, Jessy J, Лорен, Эллы Фиджеральд.

Молодые исполнители серьезно отнеслись к подаче номеров. Практически для каждой песни был подготовлен танцевальный номер, сшиты тематические костюмы. Организаторы подчеркнули особый подход к световому освещению.

Гала-концерт "Абжьы зхоу" собрал самые запоминающиеся, по решению жюри, номера. На одной сцене с конкурсантами выступили Ильда Кучуберия, Джими Шумения, Саида Агрба.

Победитель был выбран путем суммирования баллов жюри за предыдущие конкурсные дни. Звание "Абжьы зхоу" досталось исполнительнице из Пицунды Мире Ахба, первое место в старшей группе заняла Виктория Перцхелия.

Второе место досталось Левану Пхаладзе, "бронза" у Николь Анкваб. В младшей группе первой стала Валерия Кетия, второе место за Аланом Кархалава, третьей стала Алиса Бутба. Приз зрительских симпатий достался юной певице Раде Адлейба.

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Завершился концерт исполнением гимна конкурса "Абжьы зхоу" и вручением подарков. Победители получат право на съемку клипов на собственные песни от абхазских клипмейкеров.