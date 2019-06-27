Три дня в музыке: смотрите самые яркие номера конкурса "Абжьы зхоу"

Финал музыкального конкурса "Абжьы зхоу" прошел в Абхазской государственной филармонии с 24 по 26 июня.

Три дня в Абхазской государственной филармонии праздник музыки – конкурс юных исполнителей "Абжьы зхоу". В первый конкурсный день участники исполнили песни на абхазском языке – это было обязательным условием организаторов. Большинство певцов исполняли авторские композиции, другие предпочли уже известные абхазские песни.

Во второй день артисты исполняли иностранные и российские хиты. Ребята удивляли зрителей не только разнообразием выбранных жанров, но и сценическими костюмами. Десятилетний "рокер" Алан Кархалава выбрал для своего номера "Highway to hell" кожаный костюм с шипами, Диана Цвинария предстала в образе греческой нимфы в белом платье и тиаре.

Вдвоем на сцене выступали сестры-двойняшки из Пицунды Наира и Арина Отырба. Для второго конкурсного дня они выбрали песню американской певицы Jessy J "Prise tag". Со сцены прозвучали известные хиты "Еuphoria" и "Russian rullet", "Chandelier" . К каждой песне были подготовлены танцевальные номера.

Адлейба: из-за незнания абхазского языка многие не попали на конкурс "Абжьы зхоу">>

Талант участников конкурса оценивали жюри по десятибалльной шкале. В состав жюри вошли продюсер, музыкант Анри Гумба, музыкант, участник проекта "Голос" Денис Хагба, шоумен Эрик Микаа, певица Саида Агрба.

На гала-концерте "Абжьы зхоу" были представлены песни, которые набрали больше всего баллов за предыдущие концерты. Поздравить участников пришли певцы абхазской эстрады Ильда Кучуберия, Саида Агрба, Джими Шумения.

Победитель музыкального конкурса был выбран по сумме полученных баллов за два конкурсных дня. Две участницы – Мира Ахба и Виктория Перцхелия набрали одинаковое количество баллов. По решению председателя жюри Анри Гумба звание "Абжьы зхоу" было отдано Мире Ахба, первое место в старшей группе завоевала Виктория Перцхелия.

Второе место досталось Левану Пхаладзе, "бронза" у Николь Анкваб. В младшей группе первой стала Валерия Кетия, второе место за Аланом Кархалава, третьей стала Алиса Бутба. Приз зрительских симпатий достался юной певице Раде Адлейба, которой зал хлопал больше всего.

Мукба о музыкальном проекте "Абжьы зхоу": стартовая площадка для юных талантов>>

Завершился концерт исполнением гимна конкурса "Абжьы зхоу" и вручением подарков. Победители получат право на съемку клипов на собственные песни от абхазских клипмейкеров.