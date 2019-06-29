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Неделя в объективе: G20, прыжки через младенцев и уродливые собаки

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© AFP 2019 / Kenzo Tribouillard
Девушка во время купания в фонтане в Париже.

Самые яркие кадры уходящей недели смотрите в подборке Sputnik.

Уходящая неделя была богата на события.

Саммит G-20 прошел в международном выставочном комплексе INTEX Osaka на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе 28 и 29 июня. По полях форума президенты России и США встретились и обсудили двустороннюю повестку.

В подмосковном военно-патриотическом парке "Патриот" с 25 по 30 июня проходит международный военно-технический форум "Армия-2019". В программе можно увидеть новейшие образцы российского вооружения — артиллерии, бронетехники, систем ПВО, вертолетов и самолетов.

В грузинской столице продолжились протесты, которые начались как ответ на приезд в Грузию депутата Госдумы, члена Компартии Сергея Гаврилова и его выступление в парламенте. В ночь на 21 июня антироссийская акция переросла в беспорядки и антиправительственные выступления. Полиция арестовала более 300 человек, 240 человек были доставлены в больницы.

24 июня в ряде регионов России отметили народный праздник восточных славян, посвященный летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы.

26 июля в Калифорнии проходил конкурс самых уродливых собак. На победу претендовали 25 псов всех пород со всего мира.

Главные события уходящей недели смотрите в фотографиях международных информационных агентств.



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