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Любимые тренды и новые течения: яркие фото с Парижской недели моды

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© AFP 2019 / Christophe Archambault
Модель представляет творение дизайнера Жана Поля Готье на Неделе высокой моды в Париже.

Французы оказались самыми прагматичными и показали коллекции, которые легко подстраиваются под наши будни.

Самым ярким событием на прошедшей неделе моды в Париже стал показ Chanel под руководством нового креативного директора Виржини Виар, которая ранее исполняла обязанности правой руки покойного Карла Лагерфельда.

На подиуме бренд представил последнюю и без сомнения самую культовую коллекцию, разработанную модельером, который ушел из жизни 19 февраля.

Несмотря на печальное завершение сезона, модные показы прошли легко и без заминок. Французская неделя получилась практичной, "носибельной" и изящной – сказывается глобальное возвращение классической элегантности.

Самые яркие фото Парижской недели моды - в фотоленте Sputnik.

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Любимые тренды и новые течения: яркие фото с Парижской недели моды
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