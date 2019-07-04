Любимые тренды и новые течения: яркие фото с Парижской недели моды

Французы оказались самыми прагматичными и показали коллекции, которые легко подстраиваются под наши будни.

Самым ярким событием на прошедшей неделе моды в Париже стал показ Chanel под руководством нового креативного директора Виржини Виар, которая ранее исполняла обязанности правой руки покойного Карла Лагерфельда.

На подиуме бренд представил последнюю и без сомнения самую культовую коллекцию, разработанную модельером, который ушел из жизни 19 февраля.

Несмотря на печальное завершение сезона, модные показы прошли легко и без заминок. Французская неделя получилась практичной, "носибельной" и изящной – сказывается глобальное возвращение классической элегантности.

Самые яркие фото Парижской недели моды - в фотоленте Sputnik.