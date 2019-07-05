Неделя в объективе: Трамп в КНДР, извержение вулкана и подрыв моста

Главные события уходящей недели смотрите в фотографиях международных информационных агентств.
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Главные события уходящей недели смотрите в фотографиях международных информационных агентств.
Французы оказались самыми прагматичными и показали коллекции, которые легко подстраиваются под наши будни.
Российское предприятие "Роствертол" производит гражданские и военные вертолетов серии Ми-26, военных Ми-35М и Ми-28Н "Ночной охотник".
Фотограф Альберт Дрос из Нидерландов совершил путешествие по Киргизии и запечатлел на камеру захватывающие дух пейзажи страны.
В самом центре Москвы, в парке "Красная Пресня" 30 июня прошел фестиваль "Апсны". К национальным песням и танцам на празднике добавилась импровизированная абхазская свадьба, атмосфера "Брехаловки", мастер-классы по приготовлению национальной кухни и многое другое.
Заседание Парламента Абхазии о рассмотрении сроков вступления поправок в закон "О судебной власти" прошло в пятницу 5 июля.
Зарегистрированы уже девять инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты, одна партия выдвинула своего кандидата, еще две партии зарегистрировались, но еще не назвали имена кандидатов.
Нижний и Верхний Ихсаанье, в которых проживают 300 абхазских семей, войдут в Федерацию абхазских культурных центров Турции (Абхазфед – ред.) 13 июля.