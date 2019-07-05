Неделя в объективе: Трамп в КНДР, извержение вулкана и подрыв моста

Заседание Парламента Абхазии о рассмотрении сроков вступления поправок в закон "О судебной власти" прошло в пятницу 5 июля.

Зарегистрированы уже девять инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты, одна партия выдвинула своего кандидата, еще две партии зарегистрировались, но еще не назвали имена кандидатов.