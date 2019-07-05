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Неделя в объективе: Трамп в КНДР, извержение вулкана и подрыв моста

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© Sputnik / Valeriy Melnikov
Сотрудники кампании ОАО "Аэрофлот- российские авиалинии" на затопленной улице в районе аэропорта Шереметьево. Участок дороги в районе "Шереметьево-1" между Лобненским шоссе, Авиационной улицей и Шереметьевским шоссе затопило из-за ливня.

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Неделя в объективе: Трамп в КНДР, извержение вулкана и подрыв моста
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