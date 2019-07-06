Земля пополам: кадры землятресения в Калифорнии

Подземные толчки магнитудой 7,1 баллов были зафиксированы на юге Калифорнии в субботу 6 июля.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в 3:19 по местному времени (6:19 мск) на юге Калифорнии в субботу 6 июля.

В результате около 200 тысяч жителей остались без электричества, несколько человек пострадали. Это уже второе сильное землетрясение на юге штата за неделю.

По данным пожарной службы округа Сан-Бернардино, из-за землетрясения некоторые дома сместились, на фундаментах появились трещины, были обрушения опорных стен. Руководство аэропорта Лос-Анджелеса сообщило, что подземные толчки не вызвали сбоя в рабочем графике.

В четверг 4 июля землетрясение магнитудой 6,6 было зарегистрировано в 18 километрах к северо-востоку от города Риджкрест.

Губернатор американской Калифорнии Гэвин Ньюсом после сильного землетрясения объявил режим ЧС в округе штата Сан-Бернардино и в округе Керн с населением около 800 тысяч человек. Всего в Калифорнии 58 округов.