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Частичка Прибалтики в Абхазии: уклад и быт села Эстонка

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© Foto / Акоп Кущян
Жители Эстляндской и Лифляндской губерний Российской империи переселились в Абхазию в конце XIX столетия.

Село Допукыт заселили десятки эстонских семей из Эстляндской и Лифляндской губерний Российской империи в конце XIX столетия.

Село Допукыт расположено в Гулрыпшском районе примерно в двадцати километрах от Сухума в долине реки Кодор.

В конце XIX столетия это местечко стало одним из нескольких в Абхазии наряду с селами Верхняя и Нижняя Линда в Cухумском районе, Сальмой вблизи реки Псоу, куда массово переселялись жители из Эстляндской и Лифляндской губерний Российской империи.

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Сегодня в Эстонке живет всего несколько людей эстонской национальности. В основном это люди пожилого возраста. Молодежь там не задерживается. Многие переехали в город или же уехали на историческую родину.

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Частичка Прибалтики в Абхазии: уклад и быт села Эстонка
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