Неделя в объективе: наводнение, скачки и чемпионата мира по ношению жен

Главные события уходящей недели в фотографиях международных информационных агентств.
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Главные события уходящей недели в фотографиях международных информационных агентств.
Соловецкие острова — архипелаг в Белом море на входе в Онежскую губу, общая площадь островов составляет 347 квадратных километров.
Московский Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show - самый масштабный в России фестиваль садово-паркого искусства и ландшафтного дизайна, который ежегодно собирает лучших специалистов в этой области.
Каждый год в середине лета в Париже можно увидеть яркое театрализованное шествие под зажигательную музыку.
Село Допукыт заселили десятки эстонских семей из Эстляндской и Лифляндской губерний Российской империи в конце XIX столетия.
Легковой автомобиль Honda Fit столкнулся с туристическим микроавтобусом Volkswagen Caravelle в Гагре в автомобильном тоннеле.
Турнир по профессиональному боксу "Кубок государства Абхазия" состоится в Новом Афоне 13 июля.
Общая сумма задолженностей Министерства здравоохранения перед РУП " Абхазфармация" составляет около 35-40 миллионов рублей.