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Неделя в объективе: наводнение, скачки и чемпионата мира по ношению жен

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© Sputnik / Vladimir Astapkovich
Игрок "Локомотива" Федор Смолов на церемонии награждения после матча за Суперкубок России по футболу между "Зенитом" и "Локомотивом".

Самые яркие кадры уходящей недели смотрите в подборке Sputnik.

Главные события уходящей недели в фотографиях международных информационных агентств.



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