Неделя в объективе: овцы в Париже, сибирские мальдивы и фестиваль Comic-Con

Главные события уходящей недели в фотографиях международных информационных агентств.
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Главные события уходящей недели в фотографиях международных информационных агентств.
Международный Comic-Con прошел в американском городе Сан-Диего в среду 17 июля.
Лето, солнце, море, пляж – этот квартет залога отличного настроения. В Абхазии можно найти все четыре "компонента", а обычно все они встречаются на пляже.
17 июля канцлеру Германии Ангеле Меркель исполнилось 65 лет.
Полвека назад, 16 июля 1969 года, с Земли стартовала миссия "Аполлон-11", а впервые человечество в лице Нила Армстронга ступило на поверхность Луны 20 июля.
Сухумский городской суд ранее удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Абхазии об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении ряда должностных лиц МВД Республики Абхазия.
О том, как в Гале отметили День города, чем гордятся сотрудники администрации, кто не дал гостям насладиться местными шашлыками и что жители желают своему дому, читайте в материале корреспондента Sputnik.
Ранее сообщалось, что сухумская средняя школа №2, где 2 мая произошел пожар, будет восстановлена из средств резервного фонда президента Абхазии.