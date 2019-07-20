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Неделя в объективе: овцы в Париже, сибирские мальдивы и фестиваль Comic-Con

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© Sputnik / Alejandro Martinez Velez
Участники фестиваля Сан-Фермин во время забега с быками в Памплоне.

Самые яркие кадры уходящей недели смотрите в подборке Sputnik.

Главные события уходящей недели в фотографиях международных информационных агентств.



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Неделя в объективе: овцы в Париже, сибирские мальдивы и фестиваль Comic-Con
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