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Неделя в объективе: лесные пожары, медведь бируанг и конкурсы красоты

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© Sputnik / Aleksey Kudenko
Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" со стартовой площадки космодрома Байконур. Корабль "Союз МС-13" доставит экипаж экспедиции МКС-60/61 в составе Александра Скворцова, Луки Пармитано и Эндрю Моргана.

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Главные события уходящей недели в фотографиях международных информационных агентств.



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