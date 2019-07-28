Неделя в объективе: лесные пожары, медведь бируанг и конкурсы красоты

Главные события уходящей недели в фотографиях международных информационных агентств.
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Главные события уходящей недели в фотографиях международных информационных агентств.
Президент Владимир Путин совершил погружение в батискафе на дно Финского залива, к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны.
Каждый год конкурс iPhone Photography Awards объявляет лучших фотографов, и совсем недавно были объявлены победители 2019 года.
Власти Абхазии планируют восстановить аэропорт Сухума для международного авиасообщения, такая перспектива обсуждалась на заседании Кабмина в пятницу 26 июля.
26 июля в пресс-центре Sputnik Абхазия активисты общественного движения "Возвращение имени" вручили родственникам документы из концлагерей о судьбе их родных, считавшихся до этого времени без вести пропавшими.
Самые яркие и значимые события в республике с 22 по 28 июля - в обзоре информационного агентства Sputnik Абхазия.
В Международном турнире по футболу памяти Гиви Смыр участвуют 16 команд из Абхазии, России, ДНР и ЛНР.
Всемирная организация здравоохранения провозгласила 28 июля ежегодным Всемирным днем борьбы с гепатитом.