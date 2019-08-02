Неделя в объективе: скворцы над Минском, саранча над Саной и муха в волосах Трампа

Главные события уходящей недели в фотографиях международных информационных агентств.
Самые яркие кадры уходящей недели смотрите в подборке Sputnik.
Главные события уходящей недели в фотографиях международных информационных агентств.
Эльбрус — стратовулкан на Кавказе (5642 метра над уровнем моря) — самая высокая горная вершина России и Европы.
Самые яркие, значимые и содержательные кадры минувшего месяца.
На абхазских пасеках начинается летний сезон медосбора. Чтобы показать, как абхазские пчеловоды добывают горный мед, мы посетили пасеку в Рицинском парке.
Свадьба принца Чарльза и принцессы Дианы состоялась 29 июля 1981 года. В честь 38-летней годовщины этого события Sputnik подготовил подборку фото свадеб королевской семьи.
Подозреваемый в грабеже и изнасиловании, произошедшем в Сухуме, задержан в Галском районе.
Число депутатских мандатов в Сухумском городском Собрании уменьшится с 26 до 19. Изменения начнут действовать с 2020 года.
Археологические раскопки на территории Меркульского городища начались в пятницу 2 августа и продлятся до 20 августа.