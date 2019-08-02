Неделя в объективе: скворцы над Минском, саранча над Саной и муха в волосах Трампа

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Задержан подозреваемый в изнасиловании россиянки в Сухуме Подозреваемый в грабеже и изнасиловании, произошедшем в Сухуме, задержан в Галском районе. 5002

Попали под сокращение: депутатов Сухумского горсобрания будет меньше Число депутатских мандатов в Сухумском городском Собрании уменьшится с 26 до 19. Изменения начнут действовать с 2020 года. 948