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Неделя в объективе: скворцы над Минском, саранча над Саной и муха в волосах Трампа

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  • Туристы отдыхают на пляже в Абхазии
© Sputnik / Alexey Kudenko
Танки Т-72Б3 команды армии России во время пристрелки по мишеням перед началом международных соревнований "Танковый биатлон-2019" на подмосковном полигоне "Алабино".

Самые яркие кадры уходящей недели смотрите в подборке Sputnik.

Главные события уходящей недели в фотографиях международных информационных агентств.



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Неделя в объективе: скворцы над Минском, саранча над Саной и муха в волосах Трампа
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