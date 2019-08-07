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Загадка Маты Хари: бездарная танцовщица и талантливая шпионка

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Легендарная шпионка Мата Хари родилась 7 августа 1876 года в нидерландском Леувардене.

Легендарная Мата Хари родилась 7 августа 1876 года в нидерландском Леувардене. История ее жизни — настоящая находка для любителей шпионских интриг и связанных с этим приключений.

Мате Хари, которую на самом деле звали Маргарета Гертруда Зелле, удалось завоевать признание европейской публики и стать "королевой танца".

Ее дебют состоялся в январе 1905 года на благотворительном вечере в салоне русской певицы Киреевской в Париже. Во время выступления она сбросила с себя одежду, оставив лишь жемчужные бусы и сверкающие браслеты. Зрители остались в восторге от авантюристки, которая, по ее собственному признанию, никогда не умела танцевать. 

Мужчины сходили с ума от Маты Хари — обаятельной красавицы с легким характером и с легкостью доверяли ей государственные тайны.

Шпионские игры в мире мужчин и стали причиной ее гибели во время Первой мировой: ее расстреляли во Франции за шпионаж в пользу Германии.

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Загадка Маты Хари: бездарная танцовщица и талантливая шпионка
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