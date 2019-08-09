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Неделя в объективе: метровые усы, девушки на танках и концерт Дженифер Лопес

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© Sputnik / Evgeny Odinokov
Американская певица Дженнифер Лопес выступает на концерте на стадионе "ВТБ Арена" в Москве.

Самые яркие кадры уходящей недели смотрите в подборке Sputnik.

Главные события уходящей недели в фотографиях международных информационных агентств.



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Неделя в объективе: метровые усы, девушки на танках и концерт Дженифер Лопес
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