Неделя в объективе: метровые усы, девушки на танках и концерт Дженифер Лопес

Главные события уходящей недели в фотографиях международных информационных агентств.
Самые яркие кадры уходящей недели смотрите в подборке Sputnik.
Главные события уходящей недели в фотографиях международных информационных агентств.
Календарь Pirelli для года с фантастическим числом 2020 доверили снимать итальянскому фотографу Паоло Роверси.
Легендарная Мата Хари родилась 7 августа 1876 года в нидерландском Леувардене. История ее жизни — настоящая находка для любителей шпионских интриг и связанных с этим приключений.
Самые яркие снимки представителей коренных народов мира смотрите в фотоленте.
Фотокорреспондент Андрей Стенин погиб 6 августа 2014 года в окрестностях города Снежное Донецкой области в результате обстрела автоколонны украинскими военнослужащими.
По информации Роспотребнадзора в 2019 году на территории Краснодарского края было зарегистрировано 7 случаев заболевания лихорадкой Западного Нила.
На открытии картинной галереи художник Адгур Пилия показал около 50 работ, которые он писал в течение последних 25 лет.
Абхазские и российские ученые во время раскопок в окрестностях Очамчыры в начале августа обнаружили глиняную плиту с надписью на неизвестном языке.