Неделя в объективе: метровые усы, девушки на танках и концерт Дженифер Лопес

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Без паники: лихорадка Западного Нила пока не грозит Абхазии По информации Роспотребнадзора в 2019 году на территории Краснодарского края было зарегистрировано 7 случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. 443

Галерея с видом на горы: в селе Лыхны открылся выставочный зал На открытии картинной галереи художник Адгур Пилия показал около 50 работ, которые он писал в течение последних 25 лет. 879