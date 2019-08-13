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Звездный дождь Персеиды: лучшие кадры метеорного потока

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© Sputnik / Vitaly Timkiv
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды.

Каждый год безлунной августовской ночью перед терпеливым наблюдателем открывается великолепное зрелище падающих звезд.

Увидеть метеорный поток Персеиды невооруженным глазом можно было в ночь с 12 на 13 августа. Этот звездопад входит в тройку самых зрелищных космических явлений.

Метеоры из потока Персеиды выглядят как белые светящиеся струйки, будто расчерчивающие ночное небо. Время их свечения длится несколько секунд. Метеорный поток Персеиды предоставляет всем поклонникам небесных шоу насладиться очередным красочным явлением.

Официально Персеиды открыл Адольф Кетеле в 1835 году. А их количество, 160 за час, подсчитал Эдвард Хейс. Активность потока за время наблюдений снижалась до 37 и увеличивалась до 102 метеоров в час.

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Теги:
метеоры


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Звездный дождь Персеиды: лучшие кадры метеорного потока
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