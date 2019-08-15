Чайки и кукурузное поле: жесткая посадка А321 в Подмосковье

Пассажирский самолет A321 совершил экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский в четверг 15 августа.

В четверг 15 августа пассажирский лайнер "Уральских авиалиний", выполнявший рейс Москва — Симферополь, столкнулся на взлете со стаей чаек. Несколько птиц попали в двигатели.

Экипаж принял решение об аварийной посадке. Борт приземлился прямо на кукурузном поле около деревни Рыбаки — это всего в километре от подмосковного аэропорта Жуковский.

Пассажиров эвакуировали по надувным трапам. По последним данным, за медпомощью обратились 55 человек, среди них 17 детей.

Уральская транспортная прокуратура совместно с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой начали проверку. Межгосударственный авиационный комитет забрал два черных ящика из самолета для расшифровки.

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