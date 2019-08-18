По законам "Брехаловки": чемпионат по домино в Сухуме

В чемпионате "Брехаловки" по домино в Сухуме мог принять участие любой желающий.

Чемпионат "Брехаловки" среди любителей настольной игры прошел в Сухуме в воскресенье 18 августа.

В нем приняли участие более 50 игроков. Проверить свои силы мог любой желающий. В основном в турнире участвовали завсегдатаи знаменитой кофейни на Сухумской набережной.

Как рассказал один из организаторов игр Тимур Бганба, чемпионаты по домино на "Брехаловке и раньше проводились. Но отличие настоящего чемпионата от прошлых в том, что раньше здесь играли по международным правилам, сейчас же игры проводились по так называемым правилам "Брехаловки", сказал Бганба.

Он, в частности, пояснил, что существует несколько десятков видов игры в домино. В сухумском турнире играли в "телефон" - разновидность домино, когда за столом четыре игрока.

Кубок "Брехаловки" выиграл Тимур Бганба. Второе место занял Аляс Джопуа, а третье – Мурман Джопуа.

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