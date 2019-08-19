Праздник Преображения: как прошла служба в Сухумском кафедральном соборе

19 августа Православная церковь празднует Преображение Господне. Праздник установлен в память о Преображении Иисуса Христа перед учениками на горе Фавор.

Согласно преданию, трое ближайших учеников Христа — Петр, Иаков и Иоанн — по пути в Галилею поднялись вместе с ним на гору для совместной молитвы. Там они смогли увидеть Преображение Иисуса, который предстал перед апостолами в божественном облике, светлых одеждах, окруженный сиянием. Иисус запретил апостолам рассказывать об увиденном до дня своего Воскрешения.

Преображение отмечается в разгар Успенского поста. В честь праздника верующим разрешается, есть в этот день рыбу.

В День Преображения Господня принято освещать фрукты нового урожая. В Греции, Израиле, на Кипре прихожане несут в храмы виноград, из которого потом делают вино для причастия. В России виноград заменили на яблоки, доступные во всех уголках страны. Согласно древней традиции, до праздника Преображения яблоки не ели. Считалось, что сначала нужно их освятить и поблагодарить бога за созревшие плоды. Отсюда и народное название праздника — Яблочный Спас.

Преображение Господне, или Яблочный Спас отмечают православные Абхазии в понедельник 19 августа.

Божественную литургию по случаю праздника в Сухумском кафедральном соборе возглавил настоятель Каманского монастыря Святого Иоанна Златоуста, игумен Игнатий (Киут), передает корреспондент Sputnik Абхазия с места события.

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