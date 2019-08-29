Глиняные кувшины и тайные сокровища мастерской Игоря Чичба

Судьба художника Игоря Чичба разделилась на несколько этапов.
Мастер прошел большой путь от талантливого студента тбилисской академии искусств до преподавателя сухумского художественного училища и директора худфонда Абхазии.
Сегодня он создает керамические изделия в своей мастерской.
В туристический сезон лавки и магазины сувениров закупают работы художника.
Но сам Чичба называет эту работу "серийным производством", не имеющим ничего общего с настоящим творчеством.
В своей мастерской он хранит свои уникальные творческие работы, и делится воспоминаниями из прошлого.
Талант, война и "серийное производство": Игорь Чичба о судьбе и творчестве>>