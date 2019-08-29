Глиняные кувшины и тайные сокровища мастерской Игоря Чичба

Художник Игорь Чичба в своей мастерской создает керамические изделия, которые с удовольствие покупают туристы, а также хранит в закрытом сейфе свои старые рисунки и эскизы.

Судьба художника Игоря Чичба разделилась на несколько этапов.

Мастер прошел большой путь от талантливого студента тбилисской академии искусств до преподавателя сухумского художественного училища и директора худфонда Абхазии.

Сегодня он создает керамические изделия в своей мастерской.

В туристический сезон лавки и магазины сувениров закупают работы художника.

Но сам Чичба называет эту работу "серийным производством", не имеющим ничего общего с настоящим творчеством.

В своей мастерской он хранит свои уникальные творческие работы, и делится воспоминаниями из прошлого.

Талант, война и "серийное производство": Игорь Чичба о судьбе и творчестве>>