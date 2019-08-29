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Глиняные кувшины и тайные сокровища мастерской Игоря Чичба

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  • Художник Игорь Чичба в мастерской в Сухуме
  • Портрет
  • Посуда из глины в мастерской у сухумского художника Игоря Чичба
  • Посуда из глины в мастерской у сухумского художника Игоря Чичба
  • Посуда из глины в мастерской у сухумского художника Игоря Чичба
  • Заготовки глины
  • Художник Игорь Чичба
  • Художник Игорь Чичба
  • Игорь Чичба после войны перестал рисовать.
  • Скульптура
  • Абхазский художник Игорь Чичба
  • Скульптура
  • Работа Игоря Чичба
  • Наброски скульптур Игоря Чичба
  • Абхазский художник Игорь Чичба в своей мастерской в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
Художник Игорь Чичба окончил тбилисскую академию искусств. За смелые работы и прогрессивное мышление художника называли новатором.

Художник Игорь Чичба в своей мастерской создает керамические изделия, которые с удовольствие покупают туристы, а также хранит в закрытом сейфе свои старые рисунки и эскизы.

Судьба художника Игоря Чичба разделилась на несколько этапов.

Абхазский художник Игорь Чичба в своей мастерской в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
От "Музыкального панно" к скульптурной графике: путь художника Игоря Чичба

Мастер прошел большой путь от талантливого студента тбилисской академии искусств до преподавателя сухумского художественного училища и директора худфонда Абхазии. 

Сегодня он создает керамические изделия в своей мастерской.

В туристический сезон лавки и магазины сувениров закупают работы художника.

Но сам Чичба называет эту работу "серийным производством", не имеющим ничего общего с настоящим творчеством.

В своей мастерской он хранит свои уникальные творческие работы, и делится воспоминаниями из прошлого.

Талант, война и "серийное производство": Игорь Чичба о судьбе и творчестве>>

Теги:
Абхазия


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