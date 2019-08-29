Талант, война и "серийное производство": Игорь Чичба о судьбе и творчестве

Игорь Чичба возглавлял Худфонд Абхазии, а после войны открыл свою мастерскую. Он придумал создавать уникальные объемные фигуры из проволоки, но вынужден заниматься "серийным производством" керамических изделий.

Игорь Чичба окончил Тбилисскую академию искусств, в Академии он прослыл настоящим новатором. Одной линией он мог рисовать портреты людей, а над оценкой его дипломной работы спорили 18 профессоров. До войны Чичба возглавлял Худфонд Абхазии, он горел этой работой. Но война круто изменила его жизнь.

Вернувшись с фронта, он обнаружил, что здание Худфонда и его квартира разграблены.

"Я прошелся по пустому дому, и там, где раньше лежали мои инструменты, на стене висела проволока, я взял ее в руки, сел и стал крутить, вот и докрутился", - вспоминает Чичба.

Он придумал создавать из проволоки объемные фигуры, свои работы он называет "скульптурной графикой". С какой стороны ни посмотреть на такую скульптуру из проволоки - появляется человеческая фигура.

Чичба выкупил здание Худфонда и открыл там свою мастерскую.

Сейчас Чичба создает керамические изделия – кувшины, чайники, вазы. Работы художника Игоря Чичба закупают лавки и магазины сувениров. Туристы с удовольствием приобретают их на сухумской набережной, напротив "Брехаловки". Но сам мастер свою работу называет "серийным производством и средством существования", не имеющим ничего общего с настоящим творчеством.

Игорь Чичба говорит, что он бы передал свое дело - было бы кому.

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