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На мыло: изготовление домашней продукции в Агудзере

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© Sputnik / Томас Тхайцук
Главные компоненты при изготовлении мыла – щелочь и натуральные масла.

В поселке Агудзера живет семья из России, которая переехала в республику несколько лет назад.

Ирина Усова родилась и выросла в Самаре. Три года назад девушка переехала из родного города в Сочи, а уже оттуда перебралась в Абхазию.

В Стране души Ирину удалось найти занятие по душе. Она стала изготовлять мыло и натуральные косметические средства.

Многие ингредиенты для создания мыла Ирина собирает сама. Это различные цветы, травы, коренья.

Свое увлечение Ирина не называет бизнесом, несмотря на то, что ее продукция пользуется популярностью среди подписчиков в Сети.

Подробнее об истории "Вольного мыловара" читайте в материале: Как россиянка обрела дом и любимое дело в Абхазии>>



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