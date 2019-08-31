Вольный мыловар: как россиянка обрела дом и любимое дело в Абхазии

О сбывшейся мечте россиянки Ирины Усовой приехать в Абхазию и остаться здесь жить, как она адаптировалась к абхазской жизни, и об ее увлечении, которое стало частью жизни, читайте в материале Sputnik.

Переехать в Абхазию, чтобы начать новую жизнь, обрести спокойствие и гармонию, а также начать собственное дело. Именно такую задачу когда-то поставила перед собой россиянка Ирина Усова и успешно ее осуществила.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Роман с Абхазией

Ирина Усова родилась и выросла в Самаре. Три года назад девушка переехала из родного города в Сочи. Город не смог в себя влюбить, зато подарил любимого. В Сочи Ирина познакомилась со своим будущим супругом и уже вместе с ним переехала в Абхазию.

"Сочи не оправдал моих надежд, было очень шумно. Из Красной Поляны мы переехали сюда. В Абхазии мне хотелось жить последние лет десять, потому, что приехав с родителями сюда в 2009 году, мне здесь очень понравилось", - рассказала она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Мой супруг подтолкнул меня заниматься именно мыловарением, так как у меня ранее был опыт

Однако переезд всегда сопряжен с мыслями о том, как построить свою жизнь на новом месте, в том числе как реализовать себя в профессиональном смысле. Вот и Ирина размышляла о том, чем будет заниматься в Абхазии. Республика привлекла ее природой, теплой зимой, солнцем и стилем жизни местных людей.

"Когда ты приезжаешь в другую страну, ты попадаешь в новое общество. Конечно, тяжело обрастать новыми знакомыми, когда ты никого не знаешь, но со временем это стирается, происходит что-то новое", - отметила Ирина.

Адаптация шла медленно. Но спустя примерно год у пары стали появляться новые друзья.

"Мы решили поселиться в Агудзере, так как мужу легче добираться до работы в село Мерхеул. Иногда друзья спрашивают, не хотим ли мы перебраться в Сухум. Но нет. Нам нравится, что здесь не много людей", - рассказала девушка.

© Sputnik / Томас Тхайцук Многие ингредиенты для создания мыла Ирина собирает своими руками

Особенно ценно, что на небольшом местном рынке можно купить натуральные и свежие продукты.

"Ты приходишь к бабулькам, которые продают свежую зелень, помидоры, сыр, козье молоко. Это очень здорово, что не надо далеко ехать за натуральными продуктами. Главное, что все вкусно, ароматно", - отметила Ирина.

Ремесло по душе

Приехав в Абхазию, Ирина и не думала сначала заниматься мыловарением. В планах было начать шить одежду. Однако ее супруг подтолкнул делать то, в чем у нее уже был опыт.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ирина отмечает, что ценность того, чем она занимается, состоит в том, что продукция натуральная

До приезда в Абхазию Ирина некоторое время работала в частной мыловарне.

"Мне всегда нравилось делать что-то своими руками, потому, что это очень интересно и увлекательно для девушки. С тех пор, как я начала варить мыло, у меня поменялся угол зрения, восприятие, жизнь перевернулась", - отметила девушка.

Для Ирины было важно присвоить себе яркий псевдоним, связанный с ее родом деятельности.

"Мне нужно было придумать название. Очень долго думала. В какой-то момент, когда ходила по квартире в размышлениях пришло в голову словосочетание "Вольный мыловар" на подобии "Вольного каменщика", - поделилась она воспоминаниями.

© Sputnik / Томас Тхайцук В приготовлении мыла Ирина использует экзотические масла

Ремесло, которым занимается Ирина – предмет для шуток для ее друзей.

"Друзья, конечно, шутят надо мной. Чуть что надо пустить на мыло кого-нибудь. Помимо мыла я делаю еще другую продукцию: масла для тела, массажные плитки, твердый шампунь, свечи и многое другое", - рассказала мыловар.

Главная ценность ее продукции в том, что она натуральная, подчеркнула Ирина.

Рецепт успеха

Многие ингредиенты для создания мыла Ирина собирает сама. Это - различные цветы, травы, коренья.

"Я использую экзотические масла: кокосовое оливковое и другие. Под воздействием щелочного раствора, они превращаются в мыло. Мое дело это все смешать, сделать щелочной раствор, соблюсти необходимые пропорции. Шаг влево, шаг вправо и все пойдет в тартарары. После того, как я все размешала, добавляю различные компоненты. Теперь уже можно импровизировать, добавлять соки, молоко, мед, сухоцветы", - делится профессиональными секретами Ирина.

Свое увлечение девушка не называет бизнесом, несмотря на то, что ее продукция пользуется популярностью среди подписчиков в Сети.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ирина призналась что занимается этим ради удовольствия

"Я занимаюсь этим ради удовольствия, мне очень нравится мое дело, это мой инструмент связи с миром. Мне часто говорят, что надо развиваться, построить мастерскую, открыть магазин, но я думаю, что все свое время. Иногда бывает сложно справляться одной, может быть, в дальнейшем я бы кого-то пригласила в подмастерью. К примеру, упаковывать товар. Но мне хочется оттянуть этот момент", - подчеркнула вольный мыловар.

По ее словам, желающих приобрести у нее мыло так много, что она с трудом успевает выполнить все заказы.

Причина этому – "искреннее мыловарение". Все потому, что Ирина не берется за работу, не имея к этому желания.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ирине всегда нравилось делать что-то своими руками, потому, что это очень интересно и увлекательно

"Я участвую в ярмарках. Очень круто, что они здесь проводятся, мне нравится, что здесь поддерживают рукодельников, всячески пытаются освещать их деятельность. Здорово, что ярмарки проводятся бесплатно. В России нужно заплатить очень много денег, чтобы поучаствовать в классной ярмарке", - отметила Усова.

Ирина варит мыло раз в две недели, но если она готовится к ярмарке, то два раза в неделю. Личный рекорд, за которым не гналась мыловар, 150 кусков мыла за день.

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