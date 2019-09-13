Неделя в объективе Sputnik: выборы президента, "Пролетный гусь" и игра "Кабадди"

Sputnik предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшей недели.
Самые запонимающиеся события уходящей недели в лучших фотографиях международных информационных агентств.
Sputnik предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшей недели.
Московский художественный театр имени Антона Чехова впервые прибыл в Абхазию на гастроли в рамках программы "Большие гастроли" Министерства культуры России.
Международный автомобильный салон открылся во Франкфурте в среду 11 сентября.
Пресс-конференция известного российского балалаечника Андрея Кирякова прошла в пресс-центре Sputnik 6 сентября.
Немец Том Хаген показал ландшафты, которые неузнаваемо изменились из-за человеческой деятельности.
Соглашение о модернизации Вооруженных сил Абхазии в рамках Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве подписали в августе Мираб Кишмария и Сергей Шойгу.
Цель комплекса мероприятий – расширение географии и сфер применения русского языка, популяризация российского образования, науки и культуры.
Отмечается, контрабанда сигарет была раскрыта благодаря слаженным действиям государственных контрольных органов России.