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Неделя в объективе Sputnik: выборы президента, "Пролетный гусь" и игра "Кабадди"

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© AFP 2019 / Getty Images/Julio Aguilar
Чирлидерши на стадионе Raymond James, Тампа, Флорида.

Самые запонимающиеся события уходящей недели в лучших фотографиях международных информационных агентств.

Sputnik предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшей недели.



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