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Старое доброе ретро: фестиваль старинных автомобилей в Душанбе

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  • Фестиваль ретро-автомобилей в Душанбе
  • Фестиваль ретро-автомобилей в Душанбе
  • Фестиваль ретро-автомобилей в Душанбе
  • Фестиваль ретро-автомобилей в Душанбе
  • Фестиваль ретро-автомобилей в Душанбе
  • Фестиваль ретро-автомобилей в Душанбе
Amir Isaev
В Душанбе прошел фестиваль ретро-автомобилей.

В столице Таджикистана в субботу 14 сентября прошел восьмой фестиваль коллекционных машин "Авто-ретро".

Фестиваль ретро-автомобилей прошел в Душанбе в субботу 14 сентября.

Жители и гости города смогли увидеть и даже посидеть за рулем старинных автомобилей советского, европейского и американского производства. В частности, на выставке были представлены редкие ретро-автомобили марки "Победа", "Москвич", "Волга", "Запорожец", "Лада", Chevrolet, Ford, Mercedes-Benz, Pontiac и Volkswagen.

Какие именно машины можно было увидеть на выставке смотрите в фотоленте наших коллег Sputnik Таджикистан.

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Фестиваль ретро-автомобилей в Душанбе
Старое доброе ретро: фестиваль старинных автомобилей в Душанбе
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