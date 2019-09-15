Старое доброе ретро: фестиваль старинных автомобилей в Душанбе

Фестиваль ретро-автомобилей прошел в Душанбе в субботу 14 сентября.
Жители и гости города смогли увидеть и даже посидеть за рулем старинных автомобилей советского, европейского и американского производства. В частности, на выставке были представлены редкие ретро-автомобили марки "Победа", "Москвич", "Волга", "Запорожец", "Лада", Chevrolet, Ford, Mercedes-Benz, Pontiac и Volkswagen.
Какие именно машины можно было увидеть на выставке смотрите в фотоленте наших коллег Sputnik Таджикистан.
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