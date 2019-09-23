С видом на горы: фестиваль воздушных шаров в Сочи

В Сочи прошел фестиваль воздушных шаров, в живописной горной долине в Лазаревском районе. Фестиваль проходил с 19 по 22 сентября.

Зрелищное шоу, парад аэростатов, ждало гостей Солохаул парка с 19 по 22 сентября. На мероприятие собралось тысячи любителей активного отдыха.

Организаторами и вдохновителями проекта выступили Солохаул Парк и Администрация города Сочи.

Посетителей фестиваля ждали не только полеты на аэростатах, но и развлекательная программа с фаер-шоу, диджеями и барабанщиками.

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