С видом на горы: фестиваль воздушных шаров в Сочи

Зрелищное шоу, парад аэростатов, ждало гостей Солохаул парка с 19 по 22 сентября. На мероприятие собралось тысячи любителей активного отдыха.
Организаторами и вдохновителями проекта выступили Солохаул Парк и Администрация города Сочи.
Посетителей фестиваля ждали не только полеты на аэростатах, но и развлекательная программа с фаер-шоу, диджеями и барабанщиками.
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