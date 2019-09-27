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Обрушение минарета и палатки на улицах: последствия землетрясения в Турции

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  • Офисные работники вышли на улицу после землетрясения в Стамбуле 26 сентября 2019
  • Офисные работники вышли на улицу после землетрясения в Стамбуле 26 сентября 2019
  • Поврежденный минарет мечети после землетрясения в Стамбуле, 26 сентября 2019
  • Полицейские машины около поврежденного минарета мечети после землетрясения в Стамбуле, 26 сентября 2019
© AFP 2019 / OZAN KOSE
Офисные сотрудники покинули здания в бизнес-районе Стамбула Маслак после того, как в городе произошло землетрясение.

Накануне в Турции произошло землетрясение магнитудой 5,7, в результате пострадали несколько десятков человек и сотни зданий.

Эпицентр подземных толчков располагался на глубине 12 километров в 64 километрах от Стамбула, однако жители города ощутили последствия землетрясения.

Пострадали 34 человека, около 470 зданий получили повреждения, в том числе одна из мечетей, с которой упал минарет.

В домах раскачивались люстры, на некоторых зданиях появились трещины, офисные работники были эвакуированы. Многие жители и с наступлением темноты не торопились возвращаться в свои дома, опасаясь скрытых повреждений, и предпочли заночевать в палаточном городке под открытым небом.

Ближайший к очагу землетрясения населенный пункт  - город Силиври, расположенный на берегу Мраморного моря.

От Силиври до эпицентра землетрясения около 24 километров.

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