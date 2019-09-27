Обрушение минарета и палатки на улицах: последствия землетрясения в Турции

Эпицентр подземных толчков располагался на глубине 12 километров в 64 километрах от Стамбула, однако жители города ощутили последствия землетрясения.
Пострадали 34 человека, около 470 зданий получили повреждения, в том числе одна из мечетей, с которой упал минарет.
В домах раскачивались люстры, на некоторых зданиях появились трещины, офисные работники были эвакуированы. Многие жители и с наступлением темноты не торопились возвращаться в свои дома, опасаясь скрытых повреждений, и предпочли заночевать в палаточном городке под открытым небом.
Ближайший к очагу землетрясения населенный пункт - город Силиври, расположенный на берегу Мраморного моря.
От Силиври до эпицентра землетрясения около 24 километров.
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