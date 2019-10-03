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Легендарное кабаре: жизнь в закулисье "Мулен Руж"

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© REUTERS / Philippe Wojazer
Танцовщицы Мулер Руж Кортни и Лейси перед выходом на сцену.

Всемирно известное кабаре "Мулен Руж" ("Красная мельница") в Париже собирается отметить свое 130-летие незабываемым шоу.

Удивительно популярное кабаре "Мулен руж" в Париже впервые открыло свои двери для посетителей в октябре 1889 года. Это увеселительное заведение на протяжении десятков лет остается одной из важнейших достопримечательностей Парижа, а его слава давно уже разнеслась по всему миру.

Кадр из фильма Ночь в Париже
© Фото : https://www.kinopoisk.ru
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Кабаре обрело невероятную известность, его нередко посещали не только представители среднего класса, но и аристократы, а также представители европейской богемы. Коронным номером в "Мулен Руж" был канкан, который поначалу считался непристойным танцем.

Свое 130-летие кабаре отметит масштабным бесплатным шоу. Поскольку всех желающих вместить просто невозможно, то представление пройдет снаружи. В кабаре активно готовятся к световому и музыкальному шоу, которое обещает поразить зрителей своей грандиозностью.

Проникнуть в закулисье Мулен Руж можно с помощью фотоленты Sputnik.

Теги:
Париж, Франция


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Легендарное кабаре: жизнь в закулисье "Мулен Руж"
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