Легендарное кабаре: жизнь в закулисье "Мулен Руж"

Удивительно популярное кабаре "Мулен руж" в Париже впервые открыло свои двери для посетителей в октябре 1889 года. Это увеселительное заведение на протяжении десятков лет остается одной из важнейших достопримечательностей Парижа, а его слава давно уже разнеслась по всему миру.

Кабаре обрело невероятную известность, его нередко посещали не только представители среднего класса, но и аристократы, а также представители европейской богемы. Коронным номером в "Мулен Руж" был канкан, который поначалу считался непристойным танцем.

Свое 130-летие кабаре отметит масштабным бесплатным шоу. Поскольку всех желающих вместить просто невозможно, то представление пройдет снаружи. В кабаре активно готовятся к световому и музыкальному шоу, которое обещает поразить зрителей своей грандиозностью.

Проникнуть в закулисье Мулен Руж можно с помощью фотоленты Sputnik.