"Серая зона": Донбасс глазами победителя Intarget Photolux Award

Биеннале Intarget Photolux Award проводится с 2013 года, каждый год организаторы устанавливают тему конкурса.

Организаторы конкурса фотографии Intarget Photolux Award назвали победителя этого года. Им стал специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Валерий Мельников с серией фотографий "Серая зона".

Темой конкурса в 2019 году стали "Миры". Биеннале Photolux проводится с 2013 года.

Серия фотографий "Серая зона", получившая главный приз, посвящена линии соприкосновения в Донбассе.

"Серая зона — это не только территория, это ощущения человека, погруженного во мрак неизвестности перед лицом войны", — так описал Мельников свой проект.

По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 13 тысяч человек. Новый режим прекращения огня в Донбассе действует с 21 июля. Однако украинские военные постоянно нарушают его.

Контактная группа по Донбассу во вторник на встрече в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" - по имени президента Германии, бывшего председателя ОБСЕ, экс-главы МИД ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера. Она определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.

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