Спасти планету: победители фотоконкурса Environmental Photographer 2019

Английская благотворительная организация CIWEM объявила победителей фотоконкурса экологической фотографии Environmental Photographer of the Year 2019.

Лучшей работой этого года назван снимок "Прилив входит в дом" индийского фотографа Шанта Кумара.

Фотоконкурс Environmental Photographer of the Year открыт для участия фотографов со всего мира. Снимки должны отражать экологические и социальные проблемы. Главное условие конкурса – фотографии должны быть современными, творческими и резонансными, а самое главное — вдохновлять людей во всем мире заботиться об окружающей среде.

Самые эффектные и оригинальные снимки победителей — в фотоленте Sputnik Абхазия.

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