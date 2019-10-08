Страх и ужас в Москве: лучшие фото с фестиваля Comic Con Russia

Посетители фестиваля смогли увидеть премьеры из мира фильмов, сериалов, компьютерных и настольных игр, развлекательной литературы и, конечно же, популярных комиксов, аниме и манга.

Здесь можно было встретить звезд отечественного и мирового кинематографа, сфотографироваться с ними и взять автограф. Специальный гость этого года – датчанин Макс Миккельсен. Он более известен как исполнитель роли Ганнибала Лектора в одноименном сериале. Выставку также посетил художник-мультипликатор Тэд Стоун. Он был в команде сериалов "Чип и Дейл спешат на помощь", "Приключения мишек Гамми" и "Черный плащ".

Фестиваль Comic Con Russia стал ярким шоу для всех, кто любит современную поп-культуру в любых ее проявлениях. В эти несколько дней москвичи и гости столицы преобразились в любимых героев игр, фильмов, сериалов, мультфильмов и аниме или же надевают костюмы, придуманные собственным воображением.

Самые яркие моменты фестиваля смотрите в фотоленте Sputnik.

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