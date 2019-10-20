Жертвы и разрушения: последствия прорыва дамбы в Красноярском крае

В ночь на субботу в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели.
Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи.
В результате в рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, еще 14 госпитализированы, судьба шестерых остается неизвестной.
Названа приоритетная версия причины прорыва дамбы в Красноярском крае>>
Кадры с места трагедии — в фотоленте РИА Новости.