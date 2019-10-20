Жертвы и разрушения: последствия прорыва дамбы в Красноярском крае

Следователи считают, что основной причиной прорыва дамбы в Красноярском крае, могли стать нарушения при проведении золотодобывающих работ.

В ночь на субботу в районе поселка Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели.

Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи.

В результате в рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 15 человек, еще 14 госпитализированы, судьба шестерых остается неизвестной.

Названа приоритетная версия причины прорыва дамбы в Красноярском крае>>

Кадры с места трагедии — в фотоленте РИА Новости.