Почетный караул и военный оркестр: марш на Красной площади в память о параде 1941 года

На главной площади страны состоялся торжественный марш, посвященный 78-й годовщине военного парада 1941 года.

В ноябре 1941 года гитлеровские войска находились в 50-100 километрах от столицы. Рабоче-крестьянская Красная армия вела тяжелые оборонительные бои.

Столица СССР находилась на осадном положении, часть населения эвакуировали. Немецкое командование готовило операцию по взятию Москвы.

По распоряжению Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина подготовка парада велась в строгой секретности.

К утру 7 ноября на Красной площади были расчехлены и зажжены звезды на кремлевских башнях, снята маскировка с мавзолея Ленина. Парад начался в 08:00 мск. Командовал парадом командующий войсками Московского военного округа генерал-лейтенант Павел Артемьев, принимал — первый заместитель наркома обороны СССР маршал Семен Буденный. Торжественную речь произносил Иосиф Сталин.

Почетный караул, военный оркестр и боевые машины времен Великой Отечественной войны — в фотоленте Sputnik.

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