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Почетный караул и военный оркестр: марш на Красной площади в память о параде 1941 года

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© Sputnik / Ilya Pitalev
В масштабном параде в центре Москвы приняли участие почти четыре тысячи человек.
Sputnik Абхазия

На главной площади страны состоялся торжественный марш, посвященный 78-й годовщине военного парада 1941 года.

В ноябре 1941 года гитлеровские войска находились в 50-100 километрах от столицы. Рабоче-крестьянская Красная армия вела тяжелые оборонительные бои.

Исторический парад 7 ноября 1941 года – 77 лет
© РИА Новости .
Самый памятный: исторический парад 7 ноября 1941 года

Столица СССР находилась на осадном положении, часть населения эвакуировали. Немецкое командование готовило операцию по взятию Москвы.

По распоряжению Верховного главнокомандующего Иосифа Сталина подготовка парада велась в строгой секретности.

К утру 7 ноября на Красной площади были расчехлены и зажжены звезды на кремлевских башнях, снята маскировка с мавзолея Ленина. Парад начался в 08:00 мск. Командовал парадом командующий войсками Московского военного округа генерал-лейтенант Павел Артемьев, принимал — первый заместитель наркома обороны СССР маршал Семен Буденный. Торжественную речь произносил Иосиф Сталин.

Почетный караул, военный оркестр и боевые машины времен Великой Отечественной войны — в фотоленте Sputnik.

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Теги:
парады, Москва, Красная площадь


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Почетный караул и военный оркестр: марш на Красной площади в память о параде 1941 года
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