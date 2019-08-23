Путин пригласил президента Абхазии на Парад Победы в Москве

Президент России направил приглашение главе Абхазии принять участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

СУХУМ, 23 авг – Sputnik. Владимир Путин пригласил президента Абхазии посетить Парад Победы 9 мая 2020 года в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Sputnik рассказал источник в администрации президента России, знакомый с ходом подготовки мероприятия.

По словам собеседника агентства Sputnik, приглашены все лидеры стран СНГ, а также главы Южной Осетии и Абхазии.

Ранее сообщалось, что на 75-летие Победы Владимир Путин пригласил лидеров Франции, Китая, США, КНДР, Индии и Пакистана.

В Москве запланирована масштабная программа торжественных мероприятий.

В 2015 году в столицу России на Парад Победы приехали главы 23 государств, а также руководители ООН и ЮНЕСКО.

В Великой Отечественной войне принимали участие более 55 тысяч жителей Абхазии. 17 тысяч 430 человек не вернулись домой. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.

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