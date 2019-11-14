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Очень мокрый туризм: как развлекаются гости Венеции во время наводнения

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© REUTERS / Flavio Lo Scalzo
Туристы на площади Сан-Марко во время наводнения в Венеции.
Sputnik Абхазия

Очень мокрый туризм: как развлекаются гости Венеции, попавшие в наводнениеОчень мокрый туризм: как развлекаются гости Венеции, попавшие в наводнение

Около половины территории исторического центра Венеции в четверг вечером оказалось на некоторое время затоплено из-за обильных осадков и последовавшего за ними феномена "высокой воды", который побил рекорд апреля 1936 года, рассказал РИА Новости сотрудник центра мониторинга приливов Альвизе Папа.

"Мы оказались в исключительной ситуации с нынешним приливом. Мы готовились к нему и за неделю начали предупреждать население. Изначально мы предполагали, что вода достигнет около 120-125 сантиметров, однако оказалось, что если на островах к югу и к северу прилив остановился, то в то же время в центре города он резко начал подниматься, как будто из-за аномальной волны" - заявил специалист.

При этом, по его словам, за несколько минут высота прилива поздним вечером поднялась на восемь сантиметров и достигла 134 сантиметров. Это второй за историю наблюдения результат за летний период (с апреля по сентябрь) - предыдущий рекорд был установлен в 1936 году, когда вода поднялась на 147 сантиметров.

Сотрудник мониторингового центра при этом отметил, что столь высокий уровень держался только 5 минут, и сейчас специалисты наблюдают уровень в 70-75 сантиметров.

"Обычно туристам "высокая вода" нравится. Много людей специально ходят по городу, чтобы посмотреть, что происходит", - ответил он на вопрос о том, как природный феномен переживают многочисленные гости Венеции.

"Это не наводнение и не чрезвычайная ситуация, а прилив, который поднимается и спадает", - рассказал Папа, отметив, что власти города перед ним построили четыре километра пешеходных помостов.

"Да, под ногами вода, ноги остаются сухими, так что туристам это нравится, многие надевают резиновые сапоги, калоши, а некоторые даже ходят босиком", - отметил он.

Вместе с тем, специалист подчеркнул, что точка отсчета уровня воды в Венеции исторически расположена на отметке у Старой таможни, где Гранд-канал встречается с морской водой, омывающей остров Джудекка.

"Эта точка была установлена в 1897 году. Площадь Сан-Марко начинает затапливаться при уровне воды в 80-85 сантиметров, поэтому при таких событиям, как вчера, вода может достичь коленей", - сказал эксперт.



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