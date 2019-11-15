Самые яркие фото недели: от конкурса красоты до потопа в Венеции

Уходящая неделя была весьма богата на события. Природные катаклизмы, обострение ситуации в Боливии и Перу, саммит БРИКС и свинья в гробу на Украине... Легче сказать то, чего не было.

Потоп, землетресение и пожар

Наводнение в Венеции, пожалуй, одно из главных событий. Вода затопила большинство популярных туристических достопримечательностей: площадь Сан-Марко, часть собора Святого Марка, Дворца Дожей, гостиницы и рестораны. Мэр Луиджи Бруньяро сообщил, что в городе объявлено положение стихийного бедствия, и запросил помощь правительства.

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло около города Монтелимар на юго-востоке Франции. По данным французских СМИ, подземные толчки длились около десяти секунд и ощущались в ряде других городов – в Лионе, Монпелье, Авиньоне. В результате землетрясение пострадали три человека.

Лесные пожары в Австралии. Сообщается, что число погибших в результате лесных пожаров возросло до четырех

Ситуация в Латинской Америке

В Боливии после проведенных президентских выборов в воскресенье 20 октября вспыхнули масштабные протесты. Уже через две недели акции переросли в беспорядки, а против действующего президента Эво Моралеса выступили его же силовые структуры, которые буквально заставили президента отречься от должности.

В Чили из-за повышения стоимости проезда в метро начались массовые акции протеста. По последним данным, погибли 11 человек, более 500 получили ранения, в том числе более 60 полицейских. Беспорядки сопровождаются погромами и мародерством, власти объявили чрезвычайное положение в столице и ряде городов. Президент страны Себастьян Пиньера принял решение отменить повышение цен на проезд в общественном транспорте, но протесты в Чили не утихают.

Луч света

В атмосфере стабильности состоялась встреча глав Бразилии, России, Индии и Китая. Президент России Владимир Путин заявил, что БРИКС является фактором стабильности в мировой политике и экономике, поскольку выступает за открытые рынки и против любого вида протекционизма. Такое мнение глава государства высказал в четверг, 14 ноября, по итогам саммита.

За красоту

Телеведущая Регина Тодоренко получила приз в номинации "Женщина года" по версии журнала Glamour. Отмечается, что конкурентками Тороденко в номинации были певица Светлана Лобода, актрисы Анна Михалкова и Светлана Ходченкова.

Потанцуем

Кельнский карнавал — один из самых известных в мире наряду с венецианским Карнавалом, с шествиями в Рио-де-Жанейро, в Кадисе, в Квебеке. За годы существования праздника сложилось много традиций празднования карнавала, такие как балы, "карнавальные заседания" и, конечно же, самый большой фестиваль на улицах города, кульминацией которого является парад по улицам города.

Перфоманс на Украине

13 ноября Верховной раде Украины предстоит рассмотреть одиннадцать законопроектов о продаже земли в стране.

Против этого выступили ряд парламентских фракций, с которыми солидарны представители агробизнеса. В силу этого обсуждать законопроекты депутатам придется в условиях весьма необычного оформления. Выступающие против законопроекта принесли под стены Рады мертвую свинью в гробу.

Лед тронулся

На прошлой неделе исполняющий обязанности главы администрации Сухума Кан Кварчия провел инспекционные выезды по столице, в том числе посетил набережную, Центральный рынок, вокзалы и дал поручения службам навести порядок и чистоту в городе.

Пожар на перевале

Первые очаги пожара на Сухумском перевале были обнаружены в воскресенье 10 ноября. Погасить пожар силами МЧС Абхазии не удалось, специалисты обратились к коллегам из России. Вертолет Ми-8 МЧС России прибыл в Абхазию вечером в пятницу 15 ноября и вылетел на Сухумский перевал для тушения пожара утром в субботу 16 ноября. К 10:00 утра вертолету МЧС удалось потушить очаги пожара вблизи села Азанта Гулрыпшского района.