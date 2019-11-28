Цифровая елка Sputnik стала частью новогоднего убранства ГУМа

Московский ГУМ уже украсили к Новому 2020 году. Посетителей главного универмага России поздравляет и Sputnik, который разметил на одной из линий магазина цифровую елку, рассказывающую о празднике на 33 языках.

На елке от Sputnik будут транслироваться многоязычные новости и поздравления. Кроме того, посетители ГУМа и читатели Sputnik и РИА Новости смогут прислать на елку свои новогодние пожелания. Для этого им нужно будет следить за новостями информационных агентств.

Уникальный инновационный арт-объект Sputnik – часть проекта "Новогодние елки в ГУМе на Красной площади", который проводится уже в 12-й раз. По традиции компании-партнеры главного магазина страны превращают его почти на два месяца в сказочный лес. Прогуляться по нему все желающие могут с 27 ноября по 19 января.

Смотрите в фотоленте, как елка от Sputnik украсила культовый универмаг России в самом центре столицы.

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