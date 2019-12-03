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Страсть к спорту: фотографы "России сегодня" стали лауреатами конкурса "Энергия побед"

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© Sputnik / Grigory Sysoev
Француз Янник Борель радуется победе над украинцем Анатолием Гереем на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште.

Фото Григория Сысоева.
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/102893/56/1028935623.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20191203/1028936748/strast-k-sportu-fotografy-rossii-segodnya-stali-laureatami-konkursa-energiya-pobed.html

Фотографы МИА "Россия сегодня" Алексей Филиппов и Григорий Сысоев стали лауреатами XIX Всероссийского фестиваля-конкурса спортивной журналистики "Энергия побед".

Всероссийский фестиваль–конкурс спортивной журналистики "Энергия побед" впервые был организован компанией "Газпром" в 2011 году.

Основными целями фестиваля-конкурса являются пропаганда олимпийского движения, спорта и здорового образа жизни, повышение качества спортивной журналистики в России.

Фестиваль–конкурс "Энергия побед" остается одним из немногих авторитетных конкурсов спортивной журналистики. За время проведения конкурса в нем участвовало более 1500 журналистов из всех регионов России и 15 стран ближнего и дальнего зарубежья

В финале конкурса присуждаются призы в номинациях:

  • "Лучший телерепортаж/сюжет/фильм";
  • "Лучший радиорепортаж";
  • "Лучшая публикация" (для печатных и интернет-изданий);
  • "Лучший фоторепортаж" (для печатных и интернет-изданий).

Работы победителей — в фотоленте РИА Новости.

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