Страсть к спорту: фотографы "России сегодня" стали лауреатами конкурса "Энергия побед"

Всероссийский фестиваль–конкурс спортивной журналистики "Энергия побед" впервые был организован компанией "Газпром" в 2011 году.
Основными целями фестиваля-конкурса являются пропаганда олимпийского движения, спорта и здорового образа жизни, повышение качества спортивной журналистики в России.
Фестиваль–конкурс "Энергия побед" остается одним из немногих авторитетных конкурсов спортивной журналистики. За время проведения конкурса в нем участвовало более 1500 журналистов из всех регионов России и 15 стран ближнего и дальнего зарубежья
В финале конкурса присуждаются призы в номинациях:
- "Лучший телерепортаж/сюжет/фильм";
- "Лучший радиорепортаж";
- "Лучшая публикация" (для печатных и интернет-изданий);
- "Лучший фоторепортаж" (для печатных и интернет-изданий).
Работы победителей — в фотоленте РИА Новости.
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