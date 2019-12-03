Страсть к спорту: фотографы "России сегодня" стали лауреатами конкурса "Энергия побед"

Фотографы МИА "Россия сегодня" Алексей Филиппов и Григорий Сысоев стали лауреатами XIX Всероссийского фестиваля-конкурса спортивной журналистики "Энергия побед".

Всероссийский фестиваль–конкурс спортивной журналистики "Энергия побед" впервые был организован компанией "Газпром" в 2011 году.

Основными целями фестиваля-конкурса являются пропаганда олимпийского движения, спорта и здорового образа жизни, повышение качества спортивной журналистики в России.

Фестиваль–конкурс "Энергия побед" остается одним из немногих авторитетных конкурсов спортивной журналистики. За время проведения конкурса в нем участвовало более 1500 журналистов из всех регионов России и 15 стран ближнего и дальнего зарубежья

В финале конкурса присуждаются призы в номинациях:

"Лучший телерепортаж/сюжет/фильм";

"Лучший радиорепортаж";

"Лучшая публикация" (для печатных и интернет-изданий);

"Лучший фоторепортаж" (для печатных и интернет-изданий).

Работы победителей — в фотоленте РИА Новости.

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