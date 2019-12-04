Клэр Фой, Кристен Стюарт и Индия Мур в роли Джульетты в календаре Pirelli 2020

"В поисках Джульетты" – такова на сей раз тема 47-го календаря Pirelli на 2020 год, который представили в итальянской Вероне – городе, где и разворачивались страсти, описанные в трагедии Шекспира "Ромео и Джульетта".
Для него фэшн-фотограф Паоло Роверси попросил девять звезд мирового уровня создать и представить свою версию образа Джульетты. Для календаря позировали Эмма Уотсон, Кристен Стюарт, Клэр Фой, Индия Мур, Розалия, Мия Гот, Яра Шахиди, Крис Ли и Стелла Роверси.
Когда-то календарь Pirelli, выпускаемый с 1964 года, возводил в культ женскую красоту и сексуальность, затем стал толерантным и бодипозитивным, а 20-е годы XXI века открываются собранием депрессивных снимков актрис, моделей, активисток.
"Джульетта всегда была ориентиром в моем мире, эталоном, мечтой и иллюзией. Эта моя работа посвящена всем женщинам. Думаю, когда вы смотрите на фотографии девушек, можно увидеть сходство с Джульеттой", — подчеркнул Роверси.
Все девушки в календаре предстают до и после преображения в Джульетту. У каждой из них героиня получилась своя, но почти все Джульетты, хоть и отличаются красотой и молодостью, выглядят довольно депрессивно и мрачно, соответствуя скорее другим шекспировским героиням.
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