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Клэр Фой, Кристен Стюарт и Индия Мур в роли Джульетты в календаре Pirelli 2020

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Актриса Эмма Уотсон в календаре Pirelli 2020 "В поисках Джульетты".
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20191204/1028947134.html

Итальянец Паоло Роверси запечатлел 12 женщин в одном из самых узнаваемых образов европейской литературы — шекспировской Джульетты.

"В поисках Джульетты" – такова на сей раз тема 47-го календаря Pirelli на 2020 год, который представили в итальянской Вероне – городе, где и разворачивались страсти, описанные в трагедии Шекспира "Ромео и Джульетта".

Для него фэшн-фотограф Паоло Роверси попросил девять звезд мирового уровня создать и представить свою версию образа Джульетты. Для календаря позировали Эмма Уотсон, Кристен Стюарт, Клэр Фой, Индия Мур, Розалия, Мия Гот, Яра Шахиди, Крис Ли и Стелла Роверси.

Когда-то календарь Pirelli, выпускаемый с 1964 года, возводил в культ женскую красоту и сексуальность, затем стал толерантным и бодипозитивным, а 20-е годы XXI века открываются собранием депрессивных снимков актрис, моделей, активисток.

"Джульетта всегда была ориентиром в моем мире, эталоном, мечтой и иллюзией. Эта моя работа посвящена всем женщинам. Думаю, когда вы смотрите на фотографии девушек, можно увидеть сходство с Джульеттой", — подчеркнул Роверси.

Все девушки в календаре предстают до и после преображения в Джульетту. У каждой из них героиня получилась своя, но почти все Джульетты, хоть и отличаются красотой и молодостью, выглядят довольно депрессивно и мрачно, соответствуя скорее другим шекспировским героиням.

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Клэр Фой, Кристен Стюарт и Индия Мур в роли Джульетты в календаре Pirelli 2020
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