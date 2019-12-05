Верность навсегда: архивные фотографии семьи Лакоба

Сария Лакоба родилась в 1904 году в городе Батуми в семье состоятельного аджарца Ахмеда-Мамеда Джих-оглы. Мать Мелек Патландзиа – была абхазкой, родом из города Очамчыры.
Сария познакомилась со своим будущим мужем Нестором Лакоба в собственном доме в Батуме, где он скрывался от грузинских меньшевиков. В 15 лет Сария сбежала с Нестором из родительского дома. В 1921 году после установления Советской власти они поженились. В том же году у них родился сын.
В 1936 году Нестор Лакоба скоропостижно скончался. Это произошло после конфликта с Лаврентием Берия и ряд исследователей считают, что во время ужина в доме Берия Лакоба был отравлен.
Некоторое время спустя Лакоба был объявлен "врагом народа".
В августе 1937 года Сария Лакоба была арестована и заключена под стражу.
В тюрьме она подвергалась жестоким пыткам и издевательствам. На требование следователей признать мужа врагом народа и предателем, готовящим заговор с целью убийства Сталина, Лакоба отвечала неизменным отказом.
Судьба отмерила Сарии Лакоба всего 35 лет. Она умерла от побоев и тифа в Орточальской тюрьме в Тбилиси. Место захоронения Сарии Лакоба остается неизвестным.
Читайте также:
- Непокоренная: жизнь и смерть Сарии Лакоба
-
Прекрасны во всем: выдающиеся абхазские женщины