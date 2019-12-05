Верность навсегда: архивные фотографии семьи Лакоба

В 2019 году исполнилось 115 лет со дня рождения и 80 лет со дня смерти Сарии Лакоба – жены и соратницы выдающегося абхазского общественно-политического деятеля, председателя Совнаркома Абхазии председателя ЦИК Абхазской АССР Нестора Лакоба.

Сария Лакоба родилась в 1904 году в городе Батуми в семье состоятельного аджарца Ахмеда-Мамеда Джих-оглы. Мать Мелек Патландзиа – была абхазкой, родом из города Очамчыры.

Сария познакомилась со своим будущим мужем Нестором Лакоба в собственном доме в Батуме, где он скрывался от грузинских меньшевиков. В 15 лет Сария сбежала с Нестором из родительского дома. В 1921 году после установления Советской власти они поженились. В том же году у них родился сын.

В 1936 году Нестор Лакоба скоропостижно скончался. Это произошло после конфликта с Лаврентием Берия и ряд исследователей считают, что во время ужина в доме Берия Лакоба был отравлен.

Некоторое время спустя Лакоба был объявлен "врагом народа".

В августе 1937 года Сария Лакоба была арестована и заключена под стражу.

В тюрьме она подвергалась жестоким пыткам и издевательствам. На требование следователей признать мужа врагом народа и предателем, готовящим заговор с целью убийства Сталина, Лакоба отвечала неизменным отказом.

Судьба отмерила Сарии Лакоба всего 35 лет. Она умерла от побоев и тифа в Орточальской тюрьме в Тбилиси. Место захоронения Сарии Лакоба остается неизвестным.

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