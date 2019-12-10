Человек-эпоха: умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

На 84-м году жизни в больнице Мюнхена во время операции на сердце умер Юрий Лужков. Политик занимал пост мэра Москвы в течение 18 лет, с 1992 года по 2010.

Он был одним из идеологов и основателей партии "Отечество — вся Россия", которую потом преобразовали в "Единую Россию".

Выпускник Московского нефтяного института, он принимал участие в освоении целины, работал в строительстве.

Почетный профессор МГУ и других отечественных и зарубежных университетов, академик, Лужков был автором нескольких книг, среди которых "Капитализм и Россия. Выпадение из будущего?". Лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники (2000), Заслуженный химик РФ, Заслуженный строитель РФ, Лужков был награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, "За заслуги перед Отечеством" I степени (2006), "За заслуги перед Отечеством" II степени (1995), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2016), "За военные заслуги" (2003), орденом Почета (2000), медалями.

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